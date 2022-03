Cage v filmu igra igralca, ki mu propada kariera, da bi se rešil iz finančne zagate, pa sprejme ponudbo, da za milijon dolarjev pride na rojstni dan bogatega oboževalca. Ker se njegov oddih začne kriminalno zapletati, mora, da bi se rešil, v »resničnosti« odigrati najlegendarnejše junake iz svojih filmov.

Akcijska komedija je bila posneta leta 2020, večinoma v Dalmaciji, denimo v vili Šeherezada, v Konavlah in na Cavtatu. Nekatere od lokacij je mogoče videti tudi v napovedniku za film, ki si ga Cage sam menda ne bo ogledal. »Nikoli si ne bom pogledal tega filma. Pravijo, da je dober. Pogledal ga je moj menedžer Mike Nilon, ki je tudi producent. Bil je zelo vesel. Pravijo mi, da je všeč tudi publiki. Ampak enostavno se mi zdi preveč noro, da bi šel v kino in gledal samega sebe, kako igram zelo nevrotično različico sebe, polno tesnobe. Režiser Tom Gormican me je nenehno silil v to smer. Rekel sem mu, da to pravzaprav nisem jaz,« je pojasnil svojo določitev.