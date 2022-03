»Morda pri vas,« je odgovorila Jovana Joksimović. »Ni pri vas? Kako ni pri vas? Ni na tej televiziji?« je nazaj vprašal Đorđević, ki je s hladilnikom ciljal na predvolilni spot, v katerem Vučić v stanovanju mladega para stopi iz hladilnika in govori o svojih uspehih, ter dodal, da so Joksimovićevi del sistema, ki uničuje Srbijo. Voditeljici, ki je gostu večkrat rekla, naj ga bo sram, je na koncu prekipelo. »Moralo bi vas biti sram, zdaj vas bom vrgla ven. Ste dobili priložnost, da govorite o neki temi? Jaz vam povem, kaj je tema, in če bi bili vsaj malo vljudni, bi vedeli, da ko vas nekdo vpraša o neki temi, o tej temi govorite. Povem vam, da ne morete o nikomer govoriti, da je izdajalec. Konec zgodbe. Sramota, bre, ajde. Reklame,« je končala. Đorđeviću pa je, preden ga je vrgla iz oddaje, uspelo reči še: »To ne bo trajalo večno.«