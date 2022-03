Prebivalci Lugana so govorili, da se je pred pandemijo koronavirusa pogosto šepetalo o tem, da je v mesto prišla Putinova ljubica, vendar ni tega nihče uradno potrdil. Putin krčevito varuje svoje zasebno življenje in naj bi leta 2008 prispeval tudi h koncu ruskega časnika Moskovski Korespondent, potem ko je ta poročal, da se je Putin zaradi Kabajeve ločil od svoje žene Ljudmile Škrebnjeve, s katero ima dva otroka.

Kabajeva, nekdanja športnica, je danes stara 39 let in velja za eno najuspešnejših ritmičnih gimnastičark v ruski zgodovini. Je prejemnica olimpijske zlate kolajne, ima pa tudi 14 medalj s svetovnih prvenstev in 14 medalj z evropskih prvenstev. Osem let je bila poslanka v ruskem parlamentu. Ko se je zapletla s Putinom, se je umaknila pred očmi javnosti in poniknila v popolno anonimnost.

Jezero Lugano je ena od priljubljenih destinacij ruskih oligarhov, časnik Mirror pa je med obiskom tega švicarskega pribežališča opazil veliko sivolasih gospodov z manekenskimi mladenkami.