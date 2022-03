(Je)kleni dedci

Kot božji žarek z neba se me je dotaknil analitičen prispevek magistra nad magistri, gospoda Branka Grimsa, o tem, da svet v pogubo vodijo moški v krilih in ženske, ki – namesto da bi kuhale in prale – rinejo v politiko. Politološko pronicljivo, antropološko sofisticirano in psihološko iskrivo je v eseju »Vojna zaradi šibkosti Evrope in ZDA« razkril glavne krivce za rusko invazijo na Ukrajino in si prislužil, da ga uvrstijo med največje taktično-strateško-politične analitike, mojstre, kot so Clausewitz, Sun Jatsen, Konfucij, Tito, J. J. Twitto, Machiavelli in D. Trump. Pri tem ne gre prezreti, da je temeljita analiza, ki jo toplo priporočamo vsem tistim, ki nimajo pojma o geopolitični situaciji v Evropi, plod avtorjevega spretnega povezovanja znanj osnovnega študija, torej geologije, in poznejšega magistrskega študija politologije na zloglasni Dolančevi fakulteti FDV (FSPN), ekspozituri slovite moskovske univerze Lomonosov.