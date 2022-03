Sovražnik

Ko sem bil star šest let, sem imel sovražnika. Fanta, nekaj let starejšega od mene. Bil je moj prvi sovražnik izmed znanih in neznanih sovražnikov, ki mu bodo v letih in desetletjih, ki bodo prišla, sledili. A mogoče sploh ni vedel, da je moj sovražnik, in to tisti sovražnik, ki si ga bom od vseh sovražnikov najbolj zapomnil in se ga od vseh sovražnikov skoraj najbolj bal. Vedno, ko sem zbral pogum in prečkal makadam, ki je ločil našo hišo od majhnega gozdička akacij, sem stopil na kraj, ki me je navdajal z dvema občutkoma hkrati: veseljem in grozo. Veselil sem se, da bom šel tja, kjer so se igrali drugi fantje, da bom mogoče vreden njihove družbe, če me bodo sprejeli medse, a hkrati sem trepetal, ker sem se bal, da bo tam tudi moj sovražnik. Moj mučitelj. Da ga bom zagledal, kako se mi bliža iz smeri perišča ali pa iz smeri zanemarjenih in od kurjih drekov posranih otroških igrišč, ki so bila ob robu gozdička.