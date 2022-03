Eclipse, 162,5 metra

Tretja najdaljša jahta na svetu – daljši sta Azzam in Fulk Al Salamah, ki sta v lasti plemičev iz Emiratov in Omana – je prišla na naslov Romana Abramoviča decembra leta 2010 in je bila takrat najdaljša na svetu. Pet let so jo sestavljali in opremljali v nemški ladjedelnici Blohm + Voss. Vredna naj bi bila najmanj 340 milijonov evrov. Na Abramovičevi ladji sta dva heliporta, spravljeno ima manjšo podmornico in tri ladjice. Jahta, ki plove pod rdečo zastavo Bermudov, ima na krovu 70 članov posadke, pa tudi varnostni sistem, ki lahko izsledi raketne izstrelke in udari nazaj. Po drugi strani je lahko miroljubna – ima beach klub in dva bazena, eden od njiju je največji na svetu med vsemi bazeni na jahtah, dolg je 16 metrov, njegovo dno se lahko dvigne, da postane plesišče. Plovilo sprejme 34 gostov in ima 18 razkošnih sob. Superjahta, ki jo je oblikoval Terence Disdale, ima tudi laserski sistem, ki onemogoča nadležno fotografiranje. Roman Abramovič, ki ima po zadnjih podatkih na računih okoli sedem milijard dolarjev, je še vedno lastnik londonskega nogometnega kluba Chelsea in je obogatel v času ruske privatizacije, pod patronatom Borisa Jelcina. Bojda ima pet jaht in ljubezen Vladimirja Putina.

Dilbar, 156 metrov

Največja jahta oligarha Ališerja Usmanova je izplula leta 2016 in se ustavila, vsaj začasno, pred nekaj tedni, ko jo je zaplenila nemška policija. Zanimivo, Nemci so jahto tudi naredili, v ladjedelnici Lürssen. Dilbar, ki je po dolžini trenutno peto tovrstno plovilo na svetu, je po prostornini celo največja jahta na svetu. Ladja, ki sprejme 40 gostov, je ocenjena na okoli 800 milijonov evrov in če hočete še kak presežnik: plovilo ima največji notranji bazen na superjahtah. Mimogrede, vrednost Usmanovega premoženja je bila v začetku tedna 11,4 milijarde dolarjev.

Nord, 142 metrov

Pri Lürssenu v Bremnu so leta 2019 sestavili tudi ladjo Sever, ki si jo lasti Aleksej Mordašov in je deseta najdaljša na svetu. Na jahti, ki stane kakšne pol milijarde dolarjev, so recimo telovadnica, dvigalo, bazeni, kino, beach klub, savna, kozmetični salon, pa tudi hangar za leteča sredstva in dva heliporta. Mordašov (Forbes ga ceni na 13,3 milijarde dolarjev), ki je bil še lani najbogatejši Rus in se ukvarja tudi s turizmom, je ob večdesetmilijardnih izgubah, s katerimi se sooča, že izjavil, da ne bi bilo slabo, če bi se spopadi v Ukrajini končali.

Ocean Victory, 140 metrov

V tržaški ladjedelnici Fincantieri so leta 2014 sestavili jahto Oceanska zmaga, ki je v lasti Viktorja Rašnikova. Ko so jo zgradili, je bila ena najdaljših na svetu, trenutno pa je na 12. mestu. Posebnost: ob hangarjih za helikopterje in najmodernejših navigacijskih sistemih ima za 26 gostov na voljo kar šest bazenov. Cena plovila je okoli 300 milijonov dolarjev. Viktor Rašnikov, sicer lastnik enega največjih jeklarskih podjetij v Rusiji, Magnitogorski metalurški kombinat (MMK), je po neuradnih podatkih težak okoli 6,6 milijarde dolarjev.

Solaris, 138,96 metra

Kot smo zapisali na začetku, naj bi imel Roman Abramovič v pristaniščih kar pet različnih jaht. Solaris, ki so jo lani sestavili v ladjedelnici Lloyd Werft, naj bi bila njegova druga najdaljša, a daleč najmodernejša. Ladja, ki je pravzaprav velika in dolgo varovana oligarhova skrivnost, naj bi bila namenjena raziskovanju morja in je v tem slogu tudi opremljena, a za vsak primer ima veliko odprto glavno palubo z orjaškim bazenom in beach klubom ter bivališča za 36 gostov. Neuradno je ruski bogataš za plovilo odštel pol milijarde evrov.

A, 119 metrov

Leta 2008 so v Bremnu v ladjedelnici Blohm + Voss splavili jahto z imenom A lastnika Andreja Melničenka, ki je obogatel z menjalnicami, bankami, gnojili in premogom, v lasti pa ima tudi pristanišče v Murmansku. Posebno plovilo, ki ga je oblikoval Philippe Starck, je stalo 300 milijonov dolarjev. Ima sedem kabin, glavna meri kar 230 kvadratnih metrov, na voljo so trije bazeni, eden je prozoren, tako da ga je mogoče gledati iz diskoteke. Na jahti je tudi pristajališče za helikopter, ki ga bo Melničenko uporabil, ko mu bo italijanska policija vrnila lepotico.

Luna, 115 metrov

Leta 2010 je ekspedicijsko jahto Luna kupil najbogatejši morjeplovec sodobnega sveta Roman Abramovič in jo leta 2014 prodal Farhadu Ahmedovu za 200 milijonov evrov, 50 milijonov pa je Ahmedova stala prenova, ki si jo je zaželel. Jahta je sicer postala predmet zloglasnega ločitvenega postopka med Ahmedovom in njegovo ženo Tatjano, ki ji je sodišče v Londonu prisodilo kar 453 milijonov funtov. Ladja z vsemi bazeni in velnesom, brez katerih seveda ni raziskovanja, je zdaj v rokah družine Ahmedov. Farhad je težak 1,7 milijarde dolarjev.

Le Grand Bleu, 113 metrov

Že kar 22 let je stara jahta, ki so jo splavili v ladjedelnici Bremer Vulkan. Naročil jo je John McCaw in jo leta 2002 prodal Romanu Abramoviču, ki je med drugim za pet metrov podaljšal palubo z glavnim bazenom. Ja, Abramovič je tudi zaprisežen plavalec, a se je jahte naveličal in jo leta 2006 prodal prijatelju Evgeniju Švidlerju. Plovilo ima še 22-metrsko jadrnico in 21-metrsko motorno jahto, zraven sta še dva športna čolna in dve pristanišči za helikopterje. Ladja sprejme 20 gostov. Švidler ima pod palcem 1,7 milijarde dolarjev.

Lady Gulya, 111,5 metra

Tudi Lady Gulya je najverjetneje v lasti Putinovega prijatelja in solastnika Arsenala Ališerja Usmanova, a se o tem ne pogovarja, da je ne bi zaplenili. Ladjo so izdelali leta 2018 v ladjedelnici Lürssen in ima ob najmodernejši tehnološki opremi za vodenje in navigacijo tudi telovadnico, dvigalo, bazen, kinodvorano, garaže, plažo, velnes, pristajalno ploščad za helikopter, podvodne luči in obvezen kozmetični salon. Jahta pluje pod zastavo Kajmanskih otokov, zanjo pa naj bi ruski milijarder Usmanov odštel 300 milijonov dolarjev.

Anna, 110 metrov

Letnico 2018 nosi tudi superjahta Anna v lasti Dimitrija Ribolovleva (jasno, njegovi hčerki je ime Anna), ki so jo zgradili v nizozemski ladjedelnici Feadship. Na Anni je prostora za osem razkošnih kabin, ki sprejmejo zgolj 16 gostov. Ribolovlev ima za vsak primer še prestižno 43-metrsko jadrnico Skorpios (15 milijonov dolarjev), na kateri je prostora za šest članov posadke in šest gostov. Bogataš, ki je tudi predsednik nogometnega kluba Monaco in lastnik belgijskega kluba Cercle Brugge, naj bi bil težak okoli 6 milijard dolarjev.