Dvakrat v istem dnevu

Da gre samo osel dvakrat na led, se je nedavno potrdilo pri vozniku v Murski Soboti. Zgodaj tistega jutra ga je policija ustavila prvič in ugotovila, da vozi avto zelo pijan. Vzeli so mu vozniško dovoljenje, na sodišče podali obdolžilni predlog in mu pomahali v slovo. Ponovno srečanje še isti dan je bilo nepričakovano. Zvečer so ga zgolj malo manj opitega ustavili na motorju. Dobil je še eno kazen, prevozno sredstvo pa so mu tokrat zasegli.

Kače v hlačah

Skoraj na zadnjico je vrglo carinike, ki so na meji z Mehiko potniku zasegli ogromno količino živali, ki jih v ZDA ne bi smel peljati. Neke noči konec februarja so okoli tretje ure v bližini San Diega pregledali 30-letnega moškega v poltovornjaku. Bil jim je sumljiv. Občutek jih ni varal. V plastičnih vrečkah, skritih v jakni, hlačah in ob mednožju, so našli 43 rogatih kuščarjev in devet kač. Živali so bile žive, najverjetneje bi mu jih v domovini uspelo prodati za masten denar. Zaradi tihotapljenja nezakonitega blaga so ga aretirali. Za živali, ki na poti v novo državo nikakor niso uživale, so primerno poskrbeli.

S smetnjakom po bencin

Visoke cene goriva povzročajo preglavice voznikom po vsem svetu, nepridipravi pa se kot vedno odlično prilagodijo novemu stanju. Prejšnji teden smo poročali o kraji tisočih litrov izpred domače hiše na Štajerskem, tokrat poročamo o britanskem lopovu, ki je na črpalko pripeljal zabojnik za smeti na kolesih. Potem ko ga je pred očmi nejevernih preostalih strank napolnil do vrha, se je povsem mirno odpravil domov. Računa v višini 170 evrov seveda ni poravnal. A se je zašil kar sam, ker je prišel krast s svojim zabojnikom, na katerem je bil napisan njegov naslov. Možakar pa sploh ni bil edini s tako idejo ...

Kremplji jezne Hrvatice

Na deset dni zapora je bila obsojena 42-letna Hrvatica, ki se je sredi noči spravila na svojega moža. Poleg tega se mu tri mesece ne sme približati na manj kot sto metrov. Zaradi brezposelnosti in nizke mesečne denarne pomoči ji stroškov sojenja ni treba poravnati. V začetku februarja je gospa okoli treh ponoči prispela domov. Ker očitno ni imela ključev ali pa jih samo ni našla, je začela mrzlično zvoniti. Vrata so ostala zaprta, odziva ni bilo, zato je izbrala nasilnejšo taktiko – v vrata je začela z vso močjo brcati, z rokami pa po njih tolči. Udarce so spremljale psovke na račun pokojne tašče. Ko je mož vendarle narahlo odškrnil vrata, ga je potisnila stran, a je ob izgubi ravnotežja sama padla po tleh, pri čemer sta ji iz torbice padli pločevinka piva in steklenička pelinkovca. Ležeč na tleh je moža še naprej žalila, ob odhodu iz hiše pa ga je z nohti poškodovala do krvi. Umirila jo je šele policija.

Napad na zvonove

Zadnja leta se vojne odvijajo tudi v kibernetskem prostoru, torej na spletu. Skupine hekerjev so si za tarče izbrale tako ruske vladne spletne strani kot provladne medije. Vdrli so tudi v televizijske kanale in na njih predvajali posnetke vojne v Ukrajini. A se nepridipravi, oboroženi z računalniškim znanjem, spravljajo tudi na nedolžne žrtve. Recimo cerkve. V sredo okoli dveh ponoči je tako Dunajčane iz postelje vrglo glasno zvonjenje znamenite Štefanove cerkve v osrčju avstrijske prestolnice. 22 zvonov, ki so povezani tudi s sedežem dunajske nadškofije, je donelo kar dvajset minut. Največji od njih tehta 20 ton, je drugi največji v Evropi, zato niti ni čudno, da so zmedeni Dunajčani prestrašeno poslušali, kaj se dogaja. In zakaj. Najprej so bučno zvonjenje pripisali tehnični napaki, pozneje pa se je izkazalo, da so hekerji napadli računalniški sistem. Nepričakovano nočno budnico je ustavil šele župnik, ki je zvonove utišal prek svojega računalnika. Za nevšečnosti so se že opravičili, nujne izboljšave šibke varnostne zaščite dostopa na daljavo pa še niso potrdili.