Kako je Putko postal Slovenec?

Novica, da je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije registriralo bosanskega planinskega konja kot avtohtono pasmo, ki živi na področju Slovenije, je v bosanskih medijih trajala približno toliko časa, kolikor je trajalo, da so objavili pojasnilo ministrstva: »To smo storili z odlokom z dne 16. septembra, ki ga je potrdilo Mednarodno združenje rejcev.« Medtem se je nekdo spomnil šale, da Bosancem, potem ko so Slovenci kot svoje izdelke prijavili ajvar in čevapčiče, Čehi pa slivovko, ostaja samo še – Argeta. Pozneje je možnost začetka velike vojne potisnila bosanskega ponija v ozadje. Malce neprevidno, ker je ta »mali« mešanec pasem tarpan in przewalski s polnokrvnim arabskim konjem oblikoval pasmo jeklene telesne konstitucije in izjemne moči. Ostro bosansko podnebje ga je naredilo skrajno vzdržljivega, odpornega na bolezni, zadovoljen pa je s skromno hrano – kar ni ravno prava bosanska lastnost, a če je treba, je treba – in z minimalnimi pogoji nastanitve. Skupinske, seveda.