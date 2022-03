Pobožna peticija iz časov COVIDA-23

Spletni portal 24.kul.si, ki ga upravlja Zavod za družino in kulturo življenja, je svoje bralce decembra lani povabil k podpisu nove peticije. Ta naj naredi konec obliki datacije »pred našim štetjem/našega štetja« (krajše: p.n.š./n.š.). Pristojne, med katere uvrščajo SAZU, ministrstvo za šolstvo in RTV SLO, pozivajo, naj se »po zgledu sosednjih držav« zavzamejo za izključno uporabo izvorne oblike: pred Jezusom Kristusom in po Jezusu Kristusu (krajše: pred Kr./po Kr.).