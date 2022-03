Predvolilno razmišljanje: Quousque tandem

Merilo normalnosti: povolilni business as usual. Vrh izvršilne veje oblasti, bodisi v ustavnem statusu vlade ali predsednika z vladnimi pristojnostmi, le izjemoma predstavlja vse frakcije parlamentarne demokracije v državi. Kolikor vem, ima tak sistem le konfederacija Švice, ki ji vlada šest članov zveznega sveta iz štirih največjih strank v državi. Drugje sestavi vlado stranka ali koalicija strank, ki zmaga na volitvah, vse druge pa mandat preživijo v opoziciji. Če je država urejena in stabilna, na podlagi demokratične kulture prebivalstva, izobraženega in sorazmerno velikega srednjega razreda ter drugih predpogojev moderne ustavne demokracije – zlasti poštenega sodstva, tržnega gospodarstva, moderne državne uprave in pluralnih medijev – se za državljane in njihova podjetja ne spremeni veliko, ko se po volitvah zamenja oblast. Business as usual se tudi v novem mandatu nemoteno nadaljuje, če država ne zabrede v večjo notranjo ali zunanjo krizo. Evropska konvencija dovoljuje začasno derogacijo določenih svoboščin in pravic le v primerih izrednega stanja med vojno ali ob drugi splošni nevarnosti, ki ogroža življenje naroda, slovenska ustava pa njihovo začasno razveljavitev ali omejitev v vojnem in izrednem stanju.