Predvolilna kampanja v Ukrajini

Podobnosti so pogosto zgolj naključne, a tako kot Vladimir Putin svojim državljanom ni nikoli priznal, zakaj je šla ruska vojska v Ukrajino in kaj tam počne, je tudi Janez Janša svoj v tajnosti pripravljen in za večino sveta nepričakovan odhod v Ukrajino zavil v puhlice. Njegovo izražanje podpore ukrajinskemu narodu je seveda bolj nedolžno, kot so Putinove blodnje o denacifikaciji in demilitarizaciji ukrajinske države, tako kot so Janševe depeše o komunističnem sodstvu, vladavini globoke države in skrajnolevičarskih medijih bolj nedolžne kot Putinove izjave o tem, da se Ukrajinci sami bombardirajo in da civiliste uporabljajo kot ščit. A gre nedvomno za isti jezik.