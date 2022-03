V čelnem trčenju poltovornjaka in kombija je v torek zvečer na avtocesti v bližini kraja Andrews v Teksasu umrlo devet ljudi. Povzročitelj smrtonosne nesreče je trinajstletnik, ki je vozil poltovornjak in se s hitrostjo okoli 120 kilometrov na uro zaletel v kombi s študenti Univerze Southwest v Novi Mehiki, je potrdil podpredsednik ameriškega Nacionalnega odbora za varnost v transportu (NTSB) Bruce Landsberg. Preiskava je pokazala, da je tik pred nesrečo počila rezervna guma, nameščena na poltovornjaku, zaradi česar naj bi mladoletnik izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal na nasprotni pas.

V trčenju so umrli tako najstnik kot njegov oče ter šest študentov in njihov trener, ki so se vračali z golf turnirja. Več žrtev v kombiju, ki naj bi prav tako vozil z visoko hitrostjo, ni bilo pripetih z varnostnim pasom, enega od njih je med nesrečo vrglo iz vozila. Dva študenta sta nesrečo preživela. Ostajata v bolnišnici, a je njuno stanje iz dneva v dan boljše. Tako študente kot profesorje na univerzi je tragedija močno pretresla, saj gre za manjšo krščansko šolo z nekaj več kot tisoč študenti. Umrli študenti so bili stari od 18 do 22 let, njihov trener 26. Na šoli so začeli zbirati denar za pogrebe žrtev in za stroške zdravljenja dveh v bolnišnici.

Na ameriških avtocestah umre okoli sto ljudi na dan, je medijem pojasnil Bruce Landsberg iz NTSB. »Vsaka dva dni umre toliko oseb, kot bi strmoglavilo letalo. Zamislite se ob tem. Glede teh številk bi morali že zdavnaj nekaj ukreniti,« je bil jasen. Trinajstletnik, ki je vozil poltovornjak, seveda ne bi smel sedeti za volanom. V Teksasu bi teoretične teste o varnosti in pravilih v prometu sicer lahko opravil že pri štirinajstih letih, šele pri petnajstih pa bi lahko zaprosil za vozniško dovoljenje, a bi tudi takrat nekaj časa moral avto voziti v spremstvu odraslega.