Ku-klux-Evropa

Ko je pred nekaj leti Evropsko unijo preplavil migrantski val z vzhoda, so tulile sirene za preplah, desničarski politiki so govorili o sodnem dnevu, napredna Evropa brez meja pa se je čez noč spremenila v zahodno Sovjetsko zvezo z zapornicami, nadzornimi kamerami in mrkimi graničarji v popolni bojni opremi: na njenih vzhodnih mejah so vzniknili novi berlinski zidovi, industrija bodeče žice pa je postala najhitreje rastoča svetovna gospodarska veja. V 18 mesecih v letih 2014 in 2015 je v Unijo prišlo vsega skupaj 1.300.000 migrantov iz Azije in Afrike in stara Evropa je bila na kolenih. Temnopolti azilanti so preplavili stari kontinent in ni bilo prostora za niti enega samega človeka več. Če se ne bi takrat pogumni možje iz Šiškove Štajerske garde postavili na vzhodno mejo Evrope in bi se en sam samcat suhi Somalec pretihotapil pod žico, bi Unijo razneslo kot ekonom lonec. Milijon tristo tisoč beguncev in migrantov. V letu in pol.