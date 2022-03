Viktorija Ivljeva, ruska novinarka v Kijevu: »Ostali bomo v mestu in se borili proti Putinu.«

»Midva greva v Kijev. Se lahko peljeva z vami?« Na madžarsko-ukrajinski meji je bila minuli teden velika gneča, vendar je kolona stala v nasprotni smeri. Tisoči beguncev so bežali iz države. V državo so vstopali zgolj tovornjaki s humanitarno pomočjo in redki avtomobili. Gospa, ki je v spremstvu sina prisedla v naš avtomobil, ko smo bili na poti v notranjost Ukrajine, pa je zvenela, kot da je njena pot v Kijev povsem samoumevna. »Tam imam še drugega sina. Ostali bomo v mestu in se borili proti Putinu,« je rekla.