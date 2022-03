#portret Roman Arkadjevič Abramovič, Jelcinov in Putinov oligarh pod sankcijami

Malokdo na britanskem Otoku je vedel, kdo je Roman Abramovič, ko so leta 2003 sporočili, da je kupil nogometni klub Chelsea, zaradi katerega je kmalu postal najbolj znani ruski oligarh. Britancem so ga predstavljali kot mladega, medijsko sramežljivega guvernerja odročne pomrznjene ruske regije (Čukotka), ki je zaslužil veliko denarja z nafto in plinom. Chelsea je izbral, ker si je v Londonu takrat kot številni drugi pripadniki ruskih elit omislil drugi dom. Klub je bil hudo zadolžen in je težko plačeval okoli 23 milijonov dolarjev letnih obresti. Kupčijo je sklenil v petnajstih minutah. Z okoli dvema milijardama dolarjev je poskrbel za to, da je Chelsea postal najuspešnejši klub v zadnjih skoraj dveh desetletjih. Zdaj je zaradi sankcij Zahoda proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini ena najbolj slavnih oseb na svetu v pregonu.