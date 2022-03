»Postali bomo polnopravna članica EU«, je dejal Zelenski, poroča britanski BBC. »Birokratski procesi, ki običajno trajajo leta, se bodo pospešili in skrajšali za mesece in tedne«, je dodal.

Voditelji EU so sicer minuli teden na neformalnem vrhu v Versaillesu poudarili, da Ukrajina sodi v evropsko družino, vendar pa Kijev želenih jamstev glede čimprejšnjega članstva v uniji ni dobil. Znova so odmevala opozorila, da hitre poti v unijo ni.

Voditelji so poudarili tudi, da Ukrajina sodi v evropsko družino, a glede samega članstva so zgolj potrdili, kar piše v pridružitvenem sporazumu Ukrajine in EU, ki je začel veljati septembra 2017. V njem je le ohlapna referenca na članstvo: »EU priznava evropska pričakovanja Ukrajine in pozdravlja njeno evropsko izbiro.«