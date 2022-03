Cerkvena pomlad?

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je v torek objavila kratko sporočilo, nič kaj »udarno«. Škofje so v ponedeljek v Vrbju blizu Žalca izvolili novo vodstvo, SŠK bo odslej vodil novomeški škof Andrej Saje, podpredsednik bo po novem murskosoboški škof Peter Štumpf, član Stalnega sveta SŠK pa je postal celjski škof Maksimilijan Matjaž, so sporočili. In vendar je osmerica ordinarijev na tajnih volitvah sprejela presenetljivo, pravzaprav zgodovinsko odločitev. Z njo je odstavila staro, po malem okostenelo, predfrančiškovsko staro gardo in jo skupaj s sateliti odmaknila od pomembnega vzvoda odločanja. Po nenapisanih pravilih je namreč SŠK od njene ustanovitve dalje vselej vodil ali ljubljanski ali mariborski nadškof. Novomeški škof Andrej Glavan je vmes na to mesto vskočil le po sili razmer: Rim je namreč zaradi mariborskega škandala julija 2013 k odstopu pozval ljubljanskega nadškofa Stresa in mariborskega nadškofa Turnška.