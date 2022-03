Potem se je vrnila v Turčijo, kjer je delala za različne televizijske postaje. Že decembra leta 2014 so jo turške oblasti prvič pridržale zaradi čivka na Twitterju, v katerem je zapisala, da ljudje nikdar ne smejo pozabiti imena sodnika, ki je ustavil preiskavo v povezavi s korupcijskim škandalom leta 2013, v katerega so bili vpleteni najvišji politiki in njihovi sinovi. Sodišče je sicer Kabasovo oktobra 2015 oprostilo, toda januarja letos so jo ponovno aretirali. Spet zaradi njenega tvita, ki bi se lahko nanašal na turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, čeprav ga v čivku eksplicitno ni omenila. V tvitu je citirala star čerkeški pregovor, ki pravi: »Če gre osel v palačo, kljub temu ne bo postal kralj, le palača se bo spremenila v štalo.« Pregovor, ki bi ga sicer zlahka uporabili za številne politike, je očitno turški predsednik vzel osebno in ga razumel tako, kot da je pisan na kožo prav njemu. Novinarka je sicer pogosto kritizirala turško vlado zaradi njenega avtoritarnega odziva na kritike njenih ravnanj, pred pa je sodiščem izjavila, da ni žalila turškega predsednika, je pa kritizirala turško oblast, do česar da ima vso pravico. To je, ker je novinarka, tudi njena dolžnost, je prepričana. Sodišče je Kabasovo obsodilo na dve leti in štiri mesece zapora.