»Življenje temnopolte ženske je v Braziliji vredno manj od zavitka droge. Če policija sliši za drogo, bo priletela v kar najhitrejšem času, če jo kličejo zaradi nasilja nad žensko, je le redko tako.« Ribeirova ve, o čem govori. Njeni predniki so bili sužnji, njena mama je delala kot čistilka. Djamila Ribeiro predava filozofijo na univerzi v Sao Paulu, njen Mali priročnik antirasizma je bil lani na Amazonu najbolje prodajana knjiga v Braziliji. Priznana kolumnistka, blogerka in novinarka je prejemnica številnih priznanj, leta 2017 jo je OZN uvrstil med 100 najvplivnejših žensk na svetu, mlajših od 40 let. Letos je v Braziliji volilno leto, sedanji brazilski predsednik Jair Bolsonaro je na področju pravic in zaščite žensk naredil več škode kot koristi, a tudi noben od drugih kandidatov se v svojem programu ni dotaknil nasilja nad ženskami. Nedavno so se zato v Sao Paulu zbrale feministke, pisateljice in aktivistke ter napisale odprto pismo, v katerem zahtevajo etnično in spolno enakopravnost, ženske kvote na kandidatnih listah in fiksen proračun za podporo ženskam in dekletom, pa tudi otrokom žensk v ranljivih situacijah ter sirotam femicida.