»Dejavnosti platforme YouTube so teroristične narave ter ogrožajo življenja in zdravje ruskih državljanov,« je sporočilo Roskomnadzorja povzela ruska tiskovna agencija Interfax.

Ruski nadzorni organ je ob tem obsodil Googlova »očitna protiruska stališča« in od ameriškega podjetja zahteval, da» čim prej preneha širiti protiruske videoposnetke«.

Rusija je pred časom že blokirala dostop do Twitterja in družbenih omrežij Instagram in Facebook, proti njunemu krovnemu podjetju Meta pa sprožila pravne postopke, saj ga obtožuje, da širi »pozive k ubijanju Rusov«.

Rusija je že dlje časa ena bolj restriktivnih držav, kar zadeva svobodo tiska in izražanja, razmere pa so se po invaziji na Ukrajino v zadnjih tednih še poslabšale z blokado večine neodvisnih medijev.