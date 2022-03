Zbrani na stadionu so mahali z ruskimi zastavami in zastavami s črko Z, ki je v zadnjem času v Rusiji postala simbol podpore vojni v Ukrajini.

Putin je v svojem nagovoru dejal, da bodo uresničeni vsi načrti Kremlja glede Ukrajine. »Vemo, kaj moramo storiti, kako bomo to storili, in za kakšno ceno. In vsekakor bomo uresničili vse svoje načrte«, je dejal ruski voditelj.

Množica je vzklikala: »Za Rusijo! Za zmago«! Nad odrom je bil med drugim tudi zapis »Za svet brez nacizma«. Današnje zborovanje v Moskvi je potekalo v čast osme obletnice ruskega priključitve polotoka Krim, do katerega je formalno prišlo 18. marca 2014.

Medtem ko je Putin nagovarjal množico, je na ruski državni televiziji prišlo do prekinitve posnetka. Ruske oblasti so že dejale, da je šlo za »tehnične težave«.