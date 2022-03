Slavnostna govornica, senatorka v Rimu Tatjana Rojc, je spregovorila o neopravičljivosti dejanj, ki se jih vsako leto spominjajo na slovesnosti.

»Obstajajo krvniki in žrtve, ki jim nihče in v nobenem primeru ne more zamenjati vloge. Obstajajo zločini, ki jih ne moremo opravičevati. Obstaja krivda, ki ne more biti oprana. Vsak poskus spreminjanja zgodovinske resnice je greh. Zgodovinskega spomina ne moremo poenotiti, niti ga izrabljati v propagandne namene, smo pa dolžni, da spoštujemo pravico drugih, da žalujejo za svojimi mrtvimi. Ker poznamo bolečino,« je dejala.

Zbrane so nagovorili tudi podpredsednik krajevne skupnosti Gianfranco Giassi, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Piran Bojan Česnik in piranski župan Đenio Zadković, ki je v svojem pozdravnem govoru poudaril pomen odgovornosti posameznika. »Današnja slovesnost je posvečena spominu na nedolžne otroke, na strunjanske žrtve in na žrtve vojn, ki se dogajajo še danes. Namenjena je vsem, ki verjamemo, da moralni kompas ni luksuz in si ga lahko privošči vsak, ki se zanj zavestno odloči, da mu bo sledil,« je poudaril župan.

Spominske slovesnosti v čast padlim otrokom so se po dveh letih udeležile tudi številne borčevske delegacije in organizacije, tudi vojaške in policijske organizacije.

Letos mineva 101 leto od zločina, ko so italijanski fašisti 19. marca 1921 v Strunjanski dolini med vožnjo z vlaka na poti v Trst streljali na otroke in jih sedem zadeli. Pod streli sta dva otroka umrla, pet je bilo ranjenih, med njimi dva tako hudo, da sta vse življenje ostala invalidna.