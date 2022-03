Branilec naslova Chelsea se bo v četrtfinalu pomeril z Realom iz Madrida, ki je to tekmovanje dobil kar 13-krat. Prvo tekmo bodo Londončani igrali doma.

Finalist v minuli sezoni Manchester City se bo v petem zaporednem nastopu v četrtfinalu meril z Oblakovim Atleticom, ki je trikrat igral v finalu in vselej klonil. Tudi drugi angleški predstavnik bo prvo tekmo igral na domači zelenici. Omenjena para bosta tvorila tudi prvi polfinalni par.

Bayern München, ki se je 20. uvrstil med osem najboljših, se bo meril z zmagovalcem evropske lige v lanski sezoni Villarrealom, prva tekma pa bo v Španiji. Zadnji par je Benfica - Liverpool. Portugalci so v osmini finala izločili moštvo Ajaxa, Liverpool, sicer šestkratni prvak v tem tekmovanju, pa je bil boljši od Interja Samirja Handanovića.

Prve četrtfinalne tekme bodo na sporedu 5. in 6. aprila, povratne pa teden dni kasneje. V polfinalu se bodo nato štiri najboljše ekipe merile 26. in 27. aprila s povratnima obračunoma 3. in 4. maja. Finale pa bo 28. maja v Parizu.