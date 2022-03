V podjetju se je danes na poti na Dunaj ustavil gospodarski minister Zdravko Počivalšek in se pri vodstvu slovenske družbe seznanil z aktualnimi razmerami in načrti. Ob tem je izrazil veselje, da so v Hočah vendarle znova začeli s proizvodnjo.

Država je namreč 146 milijonov evrov vredno investicijo kanadsko-avstrijske skupine leta 2017 podprla s kar 18,5 milijona evrov spodbude, pri čemer se je investitor s pogodbo zavezal do konca letošnjega leta zaposliti 404 ljudi. Zaradi globalnih razmer v zadnjih dveh letih, ko so v Hočah ustavili delo, jim zavez za zdaj še ni uspelo izpolniti, zato so se dogovorili za dveletno podaljšanje roka.

Počivalšek: Vlada ostaja partner pri investiciji.

»Vodstvo podjetja mi je predstavilo načrte in pojasnilo, na kakšen način nameravajo povečati proizvodnjo, pa tudi, kako kaže z naslednjima fazama proizvodnje karoserij oziroma proizvodnje celotnih avtomobilov. Za uresničitev teh ciljev moramo tudi na državni strani urediti vse potrebno, me pa zelo veseli, da delajo tudi na tem,« je dejal Počivalšek in dodal, da vlada ostaja partner pri investiciji.

Ob tem je spomnil, da je Slovenija v letih pred pandemijo letno beležila za okoli 400 milijonov evrov neposrednih tujih investicij, trenutno pa skupni znesek teh znaša 16,5 milijarde evrov. Tuje investicije so po njegovem pomembne, ker preko njih pridobivamo nova znanja in tehnologije ter visoko kvalificirano delovno silo, ta pa v Sloveniji ob dobro razviti infrastrukturi predstavlja veliko prednost pred konkurenčnimi trgi.

Upajo, da se bodo energetske težave podjetij že letos umirile

Gospodarski minister je s predsednikom uprave hoške družbe Davidom Adamom govoril tudi o energetskih težavah podjetij. Oba verjameta, da bodo kratkoročni ukrepi države pomagali prebroditi razmere na kratek rok, Počivalšek pa tudi upa, da se bodo razmere že v letošnjem letu umirile.

Na pomisleke, da Slovenija kljub velikemu vložku države v investicijo doslej ni imela še nobenih koristi, je Počivalšek odgovoril, da se s takimi ocenami ne strinja. Kot je dejal, je prvo korist imelo slovensko gospodarsko že s samo postavitvijo tovarne. »Zgradila so jo slovenska podjetja in narejena je iz materialov, ki so bili v veliki večini proizvedeni v Sloveniji,« je dejal minister, ob tem pa spomnil tudi na že zaposlene delavce in tiste, ki bodo delo v podjetju še dobili. Prav tako je po njegovem obstoječa proizvodnja v Hočah in Gradcu pomembno podprta tudi s slovensko dobaviteljsko verigo.

Prvi mož hoške družbe Adam je tudi danes glede naslednje faze širitve, za katero so že prejeli okoljevarstveno soglasje, postregel z že znanimi besedami, da je realizacija tega projekta odvisna od razmer na trgu. »Smo pa veseli, da smo te dni končno znova zagnali proizvodnjo,« je dejal in dodal, da se je večina delavcev vrnila v Hoče, točnih številk pa ni želel navesti.

Zadovoljen je tudi z dogovorom za podaljšanje roka za izpolnitev pogodbenih zavez. Kot je dejal, zelo trdo delajo na tem, da bi našli nove naročnike in z njimi sklenili pogodbe, zato verjamejo, da jim bo to v novem roku uspelo. S kom in koliko potencialnimi partnerji se dogovarjajo za nove posle, je po njegovih besedah prav tako poslovna skrivnost.