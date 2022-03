Gazprom še naprej z normalno dobavo plina v Evropo

Ruska družba Gazprom nadaljuje z normalno dobavo ruskega plina prek Ukrajine v Evropo, zahteve kupcev so se znova zvišale na ravni blizu najvišjih ravni po pogodbah, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass danes dejal tiskovni predstavnik podjetja Sergej Kuprijanov. Vodja Mednarodne agencije a energijo (IEA) Fatih Birol pa je danesizrazil upanje, da bo Opec+ na čelu s Savdsko Arabijo in Rusijo posegla na trg in zmanjšala bojazni glede dobave nafte.