Sodišče je namreč potrdilo pomilostitev iz človekoljubnih razlogov, ki je je bil 83-letni nekdanji predsednik deležen leta 2017, a so jo leto kasneje preklicali.

Fujimori, ki je bil predsednik med letoma 1990 in 2000, prestaja kazen zaradi dveh pokolov, ki ju je zagrešila vojska v začetku 90. let in v katerih je bilo ubitih 25 ljudi.

Po preteku mandata je zbežal na Japonsko, od koder prihaja njegova družina, a so ga leta 2007 izročili Peruju, kjer je bil pred tem obsojen v odsotnosti.

Odločitev ustavnega sodišča je sprožila razburjenje v državi, odvetnik, ki zastopa družine žrtev pokolov, Carlos Rivera pa je napovedal, da se bo pritožil na Medameriško sodišče za človekove pravice. V Peruju sicer pritožba na odločitev ustavnega sodišča ni mogoča.