V bližini Lviva naj bi Rusi z raketami napadli poslopje ob letališču, kjer popravljajo letala. Z območja letališča se v zrak dviga gost temen dim. Po navedbah lokalnih predstavnikov napad ni terjal žrtev, poslopje pa je uničeno, poroča BBC.

Zahodu Ukrajine so ruski napadi sicer doslej v veliki meri prizanesli, ne pa povsem. Minulo nedeljo je bilo v napadu na tamkajšnje vojaško oporišče v bližini meje s Poljsko ubitih najmanj 35 ljudi. Z napadi, kakršen je bil današnji, naj bi Rusija med drugim skušala prekiniti logistične povezave ukrajinskih sil oziroma oskrbovalne poti iz Poljske. Župan Lviva Andrij Sadovji je potrdil, da tako blizu zgodovinskega središča mesta, ki leži blizu meje s Poljsko, Rusi doslej še niso napadli.

O novih napadih, predvsem ruskega topništva, med drugim ukrajinska vojska poroča tudi iz mesta Černigiv na severu države. V Harkivu na vzhodu Ukrajine naj bi bil ubit gasilec, ki je sodeloval pri gašenju nakupovalnega središča v mestu. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz Kijeva, kjer je na stanovanjski blok padla ruska raketa. 12 ljudi so rešili, poroča BBC.

Medtem so ponoči potekale evakuacije civilistov iz Kijeva. Z avtobusi in avtomobili naj bi prestolnico zapustilo več kot tisoč ljudi, so na družbenih medijih sporočili ukrajinski viri in dodali, da so evakuirani zdaj »na varnem kraju«.

V Mariupolju ubitih že najmanj 2000 civilistov, 80 odstotkov mesta porušenega

Nadaljuje se tudi reševanje ljudi, ujetih v gledališču v Mariupolju, ki je bilo v sredo tarča ruskega napada. Ta je sprožil val ogorčenja po vsem svetu in obsodbe, da gre za vojni zločin, saj so se v gledališče pred tem zatekli številni civilisti, pred poslopjem pa je na to opozarjal tudi velik napis »otroci« v ruščini.

Po besedah enega od ukrajinskih poslancev, Srgija Taruta, naj bi bilo v zaklonišču pod gledališčem najmanj 1300 ljudi. Lokalne oblasti so doslej govorile o okoli tisoč civilistih. Zaklonišče naj bi sicer napad zdržalo, čeprav je bilo poslopje nad njim uničeno, število žrtev pa zaenkrat ni jasno.

Francoska tiskovna agencija AFP navaja besede ukrajinske varuhinje človekovih pravic Ljudmile Denisove, da so nekateri odrasli in otroci uspeli živi priti iz gledališča ter da reševalci zdaj preiskujejo ruševine in skušajo odkleniti klet, v kateri je bilo zaklonišče. Rusko obrambno ministrstvo je medtem dopoldne sporočilo, da sile proruskih separatistov ob pomoči ruske vojske ožijo obroč okoli Mariupolja, boji pa že potekajo tudi v središču obleganega mesta.

V Mariupolju, ki je tarča grozljivega ruskega obleganja, naj bi bilo sicer po navedbah ukrajinske strani doslej ubitih že najmanj 2000 civilistov, 80 odstotkov mesta naj bi bilo porušenega. Ameriški think-tank ISW je na osnovi informacij ameriških obveščevalcev ponoči ocenil, da bo mesto verjetno padlo v prihodnjih tednih.

Rusija po oceni Pentagona v Ukrajini vse bolj napada civilne cilje

Rusija v Ukrajini vse bolj napada civilno infrastrukturo, morala v ruski vojski pa se očitno slabša, je v četrtek po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal neimenovani predstavnik ameriškega obrambnega ministrstva v Washingtonu. »Vidimo, da se povečuje število napadov na civilne cilje,« je dejal predstavnik Pentagona in dodal: »Nimamo vpogleda v vsako enoto, a opaziti je, da v nekaterih enotah morala ni na visoki ravni.«

Ameriški think-tank ISW pa ugotavlja, da je morala nizka v enotah, kjer so borci iz Sirije. Zaznavajo številne primere samopoškodb in izogibanja bojevanju, mnogi plačanci pa bojevanje v regiji vidijo kot priložnost, da dezertirajo in pobegnejo v EU.

Kot je še povedal predstavnik Pentagona, Rusi tri tedne od začetka vojne sicer še vedno lahko vzdržujejo enote na terenu, a ne brez težav, zato si prizadevajo zanje zagotoviti oskrbo od drugod, prav tako jim očitno počasi zmanjkuje vojakov, zato so objavili poziv tujim borcem, naj se jim pridružijo.

ZDA opažajo okrepljene aktivnosti mornarice okoli mesta Odesa ob Črnem morju, vendar po oceni predstavnikov Pentagona za zdaj ni znakov, da se pripravlja napad z morja. »Ne vemo, kaj načrtujejo ali na kaj se pripravljajo,« je dejal.

Ameriški ISW je na podlagi informacij ameriških obveščevalcev sicer ponoči ocenil, da bo mesto Mariupolj, ki ga ruske enote že dlje časa oblegajo, verjetno padlo v prihodnjih tednih. ISW še ugotavlja, da ruske sile v četrtek niso pomembneje napredovale, ukrajinska stran naj bi jim v okolici Kijeva zadala precej škode. Poleg tega ukrajinska zračna obramba ostaja učinkovita in naj bi samo v sredo sestrelila deset ruskih letal.

V Varnostnem svetu ZN pozivi k zaščiti ukrajinskih civilistov

Civilisti so upravičeni do zaščite pred nevarnostmi vojaških operacij, je v četrtek v Varnostnem svetu ZN poudarila namestnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo in dodala, da je mednarodno humanitarno pravo glede tega povsem jasno. Pozvala je k preiskavi zločinov v Ukrajini in kaznovanju odgovornih.

DiCarlo je opisala podobo vsakodnevnega brezobzirnega bombardiranja ukrajinskih mest in dejala, da je urad visokega komisarja za človekove pravice ZN med 24. februarjem in 15. marcem naštel najmanj 726 mrtvih civilistov, med njimi 52 otrok.Prebivalci Mariupolja trpijo pomanjkanje hrane, vode, elektrike in zdravstvene nege, medtem ko jih Rusi vsak dan intenzivno bombardirajo. »Trupla ležijo po ulicah mesta,« je dejala DiCarlo in omenila tudi sredin napad na gledališče v Mariupolju, kamor se je pred tem zateklo več kot tisoč civilistov.

Pomočnik visokega komisarja za operacije v uradu ZN za begunce Raouf Mazou je dejal, da je v treh tednih število beguncev iz Ukrajine preseglo 3,1 milijona, in to označil kot najhitreje naraščajočo begunsko krizo v Evropi vse od druge svetovne vojne. Poljska jih je sprejela skoraj dva milijona, Romunija skoraj pol milijona, Moldavija 350.000, Madžarska 280.000, Slovaška 228.000, nekaj pa jih je odšlo tudi v Rusijo in Belorusijo.

WHO naštela najmanj 43 napadov na zdravstvene objekte

Prvi mož Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je dejal, da bodo uničujoče posledice vojne za zdravje Ukrajincev trajale več desetletij. Moteno je delovanje zdravstvenih služb zaradi uničevanja vodne in sanitarne infrastrukture ter vse bolj tudi bolnišnic.

WHO je naštela najmanj 43 napadov na zdravstvene objekte ter 12 mrtvih bolnikov in zdravstvenih delavcev. Poudaril je, da so takšni napadi kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Poleg vsega se sedaj verjetno pospešeno širi tudi covid-19, saj je testiranje v Ukrajini zastalo. WHO ima pripravljeno pomoč za Ukrajince, vendar ta ne more mimo Rusov do prebivalstva, kar še posebej velja za konvoje namenjene v Mariupolj.

Ruska tiskovna agencija Tass je v do Rusije zelo kritičnem zasedanju VS ZN sicer našla svetlo točko v tem, da je DiCarlo pozdravila nadaljevanje pogajanj med Rusijo in Ukrajino, čeprav je izrazila obžalovanje, da ta še niso privedla do prekinitve spopadov. VS ZN sicer ni sposoben sprejemati ukrepe glede Ukrajine, ker ima Rusija kot stalna članica pravico do veta in blokira kritike na svoj račun.

Je pa Rusija vse bolj osamljena, saj je moral njen veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija celo preklicati za danes napovedano glasovanje o ruskem predlogu resolucije za zaščito civilistov v Ukrajini. Zahodne države so ga opozorile, da se dela norca iz sveta, podpore za resolucijo pa ni dobil niti od Kitajske, zato se je glasovanju o resoluciji odpovedal.

Predstavniški dom ameriškega kongresa za odvzem trgovinskih ugodnosti Rusiji in Belorusiji

Predstavniški dom ameriškega kongresa pa je v sredo s 424 glasovi proti osmim potrdil predlog zakona za odvzem vseh trgovinskih ugodnosti Rusiji in Belorusiji zaradi vojne proti Ukrajini. Po potrditvi zakona bo lahko predsednik Joe Biden uvedel dodatne višje carine na ruski izvoz v ZDA, kolikor ga je sploh še ostalo.

Biden je namreč že prepovedal uvoz nafte, plina, morske hrane in alkohola iz Rusije ter tako črtal več kot 60 odstotkov ruskega izvoza v ZDA. Biden lahko poviša carine na rusko jeklo, aluminij, les in druge surovine ali proizvode na takšno raven, da se uvoz več ne bo izplačal. Svetovna trgovinska organizacija (WTO) zahteva, da si članice medsebojno zagotavljajo najnižje možne carine. Rusija je članica WTO šele od leta 2012, ko so ji ZDA tudi podelile normalen trgovinski status, ki prinaša nižje carine.

»To, kar (ruski predsednik Vladimir) Putin počne v Ukrajini, ko bombardira civiliste, napada otroke (...) to je zunaj kroga civiliziranega človeškega obnašanja. Izvršuje vojne zločine in za to mora odgovarjati,« je dejala predsednica predstavniškega doma kongresa, demokratka Nancy Pelosi. Republikanska kongresnica ukrajinskega rodu iz Indiane Victoria Spartz je dejala, da Putinu pošiljajo sporočilo, da je Zahod resen. »Ne morejo kar tako pobiti kup ljudi, uničiti mesta, pobiti ženske in otroke, nato pa oditi domov, kot da se ni nič zgodilo,« je dejala Spartzova.