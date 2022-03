V tožbi je navedeno tudi, da naj bi mu Cuban ponudil 53 milijonov dolarjev, da bi Nelson umaknil svojo obtožbo o spolnem nadlegovanju in se zavezal k molčečnosti.

Cuban je za ESPN dejal, da so vsi očitki na njegov račun in račun kluba izmišljotine in laži. »Izvedli smo več preiskav in edina oseba, ki ne odgovarja zahtevam kluba, je bil gospod Nelson,« je dejal Cuban.

V klubu dodajajo, da so v svoje preiskavo očitkov vključili zunanje preiskovalce in odvetnike, ki so očitke prav tako označili za izmišljene. O dogodku in preiskavi so bili obveščeni tudi v vodstvu severnoameriške košarkarske lige NBA.

Detroit slavil v Orlandu

Na edini današnji tekmi v severnoameriški košarkarski ligi NBA so košarkarji Detroita ponoči v Orlandu ugnali domači Magic s 134:120. Šlo je za dvoboj začelja vzhodne konference, kjer ima Detroit zdaj zmago prednosti na predzadnjem mestu. Obe ekipi sta že brez možnosti za letošnjo končnico.

Na tekmi so bile tokrat bolj pomembne statistike. Za nov mejnik je poskrbel prvi igralec Detroita in tekme 22-letni Saddiq Bey, ki je dosegel kar 51 točk. S tem je postal že osmi košarkar v mesecu marcu s 50 ali več doseženimi koši na eni tekmi, kar se je po poročanju ESPN nazadnje zgodilo leta 1962.

Bey je dosegel tudi osebni rekord po številu košev na tekmi. Tokrat je imel res mirno roko, saj je v 14 poskusih zadel tudi 10 metov za tri točke, svojemu izkupičku v Amway Centru na Floridi pa je dodal 10 skokov in štiri podaje. Marvin Bagley je za Detroit dosegel 20 točk, Isaiah Stewart pa 16.

Pri poražencih sta izstopala nemška brata Franz in Moritz Wagner. Franz, ki je novinec v ligi, je dosegel 26 točk in bil najboljši strelec svoje ekipe, Moritz jih je dodal 16. Terrence Ross, ki je tekmo začel na klopi, je dosegel 17 košev.

Slovenski košarkarji bodo aktivni v noči na soboto. Dallas z Luko Dončićem čaka gostovanje v Philadelphii, Brooklyn pa bo z Goranom Dragićem bo gostil Portland. Denver, katerega član je Vlatko Čančar, pa odhaja v Cleveland.