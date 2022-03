Po 19 letih od kaznivih dejanj se sojenje sploh še ni začelo

Čeprav je od domnevnih kaznivih dejanj, povezanih z utajo več kot 2,5 milijona evrov trošarinskih dajatev, minilo že 18 oziroma 19 let, se sojenje Janiju Potokarju in Stanetu Kopaču še ni začelo. Pregon pa zastara v letih 2024 in 2025.