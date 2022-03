Luka Mesec in Robert Golob se bosta pomerila v Ljubljani-Center

Zanimiva podrobnost letošnjih volitev je napoved, da bo vsaj pet predsednikov strank kandidiralo v dveh volilnih okrajih. To so Robert Golob, Matej Tonin, Alenka Bratušek, Zmago Jelinčič Plemeniti in menda tudi Janez Janša. Med bolj zanimivimi soočenji bo potekalo v volilnem okraju Ljubljana-Center, kjer bosta kandidirala Luka Mesec in Robert Golob.