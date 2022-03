Številne nove povezave pod železnico

Na ljubljanski občini smo dobili sporazum o sofinanciranju gradnje in prenove več podvozov in podhodov ob nadgradnji železniške infrastrukture na območju ljubljanskih postaj. Skupno gre za pet novih podvozov, tri rekonstruirane podvoze in štiri nove podhode. Večina investicij bo izvedena v okviru druge faze nadgradnje območja ljubljanskih železniških postaj, ki zajema prenovo postaj Šiška, Moste, Zalog, postajališča Polje in vseh odsekov železniške proge med njimi. A nekaj je tudi projektov, ki so tako rekoč tik pred izvedbo. Recimo gradnja podhoda v podaljšku Lattermanovega drevoreda do kopališča Ilirija, za katerega mora občina do konca tega meseca direkciji za infrastrukturo posredovati projektno dokumentacijo, da bo prenova potekala v okviru posodobitve primorske proge.