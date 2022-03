Danes se v Oberstdorfu v Nemčiji začenja predzadnji tekmovalni vikend svetovnega pokala v smučarskih skokih v sezoni 20021/22. Na sporedu bodo dva skoka za uradni trening in kvalifikacije. Po odlično opravljenem svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu slovenski orli spadajo med velike favorite v posebni razvrstitvi za mali kristalni globus v poletih. V ta posebni seštevek bodo štele štiri posamične tekme. Dve sledita jutri in v nedeljo, preostali dve v Planici. Slovenci velike upe polagajo v aktualnega svetovnega podprvaka v poletih Timija Zajca, ki je prav na letalnici Heinija Klopferja pred tremi leti dosegel prvo zmago v karieri. »O ciljih ne bom govoril. Nekateri morda bolj razmišljajo o malem kristalnem globusu, imajo višja pričakovanja. Jaz si želim le uživati v vsakem poletu in potem bomo videli, ali mi je letos še kaj naklonjeno,« je na realnih tleh ostal Timi Zajc, ki je v Vikersundu znova dokazal, da je trenutno eden izmed najboljših letalcev na svetu.

Skakalce v Oberstdorfu čaka zelo spomladansko vreme, med včerajšnjim preizkusom letalnice je bilo 15 stopinj Celzija, a skakalnica je vseeno v odličnem stanju. Lepo tekmovanje pričakuje tudi tvorec slovenskih uspehov v zadnji sezoni in pol, selektor Robert Hrgota: »V Oberstdorfu bomo nastopali sproščeno, vseeno pa pričakujem, da fantje ostanejo motivirani. V zraku je še vedno mali kristalni globus v poletih, 350 točk zaostajamo za tretjim mestom v pokalu narodov. Želim si, da bi nadaljevali v podobnem ritmu kot v Vikersundu.«

Trije slovenski skakalci s popotnico osebnega rekorda

Hrgota je v Nemčijo popeljal sedem slovenskih orlov. Poleg Zajca bodo nastopili še trije bratje Prevc (Domen, Peter in Cene), Anže Lanišek, Lovro Kos in Žiga Jelar. Slovenska popotnica s svetovnega prvenstva v Vikersundu je vrhunska, saj so Cene Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek popravili svoje osebne rekorde in pokazali, da so pred spektakularnim zaključkom v Planici, kjer bodo po dveh letih zopet prisotni gledalci, v odlični formi. »V Vikersudnu sem neznansko užival. To je bil moj najboljši vikend v življenju in upam, da ne ostane zgolj pri tem. V Oberstdorf sem prišel z lepim treningom na letalnici in upam, da mi tukaj uspe še bolje,« je pred odhodom v Nemčijo dejal Cene Prevc, ki je z 243,5 metra kot predskakalec v Vikersundu postavil svoj osebni rekord.

»V Oberstdorf potujem pomirjen in sproščen, da lahko letim daleč. Temperature se že dvigujejo, glava želi preklopiti na pomladni urnik, zato je treba biti še posebej osredotočen na nastope, ki nas čakajo do konca sezone,« je na spremembo razmer v zraku opozoril najbolj izkušen slovenski letalec Peter Prevc. Osebni rekord je na Norveškem popravil tudi najboljši slovenski skakalec zime v svetovnem pokalu, ki je imel v preteklosti težave na letalnicah, v Vikersundu pa je bil pomemben člen ekipe svetovnih prvakov. »Poskusil bom nadaljevati tam, kjer sem končal v Vikersundu, in nadaljevati z dobrimi poleti. Dvakrat sem že bil v Oberstdorfu, doslej mi ni šlo, a tako je bilo tudi na drugih letalnicah do nedavnega. Upam, da je zdaj zapihal boljši in drugačen veter pod mojimi smučmi,« se je optimistično zazrl v prihodnost Anže Lanišek. Poleg boja za mali kristalni globus bo zelo zanimivo spremljati tudi boj za veliki kristalni globus, v katerem ima Rjuju Kobajaši 58 točk prednosti pred Karlom Geigerjem.