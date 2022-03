Gran Canaria, Partizan, Valencia. In zdaj še Virtus iz Bologne. Seznam pomembnih skalpov na gostovanjih Cedevite Olimpije v letošnji sezoni je resnično impresiven, a tokratni v 15. krogu evropskega pokala ima posebno težo. Če so bili prvi trije prebliski, je sredin proti italijanskemu moštvu potrditev odličnega trenutka ljubljanskega moštva ter kakovosti, ki jo premore. Čeprav je bil Virtus na papirju favorit, so zmaji na tekmo prišli v boljši formi. Niso se ustrašili priložnosti, temveč so kot trop lačnih volkov krenili po zmago in na koncu do nje tudi prišli. Peti zaporedni uspeh v evropskem pokalu jim tri kroge pred koncem rednega dela odpira možnost za tretje ali četrto mesto, ki v osmini finala prinašata prednost domačega parketa.

Garali drug za drugega

Olimpija je v Virtus Segafredo Areni delovala kot moštvo, ki točno ve, kaj hoče in kako do želenega priti. Trener Jurica Golemac je sestavil taktično popoln načrt, ki so se ga igralci držali in bili za to nagrajeni. V igri Ljubljančanov sebičnosti, ki je je bilo na začetku sezone na pretek, praktično ni več zaznati. Igralci iščejo prostega soigralca, ki je v najboljšem položaju za dosego koša, hkrati pa se zdi, da iz tekme v tekmo dvigujejo tudi igro v obrambi. Takšna Olimpija pa utegne biti prevelik zalogaj za marsikoga, kar dokazujejo v zadnjem obdobju, ko so na 14 tekmah dosegli kar 13 zmag. Virtus je bil to pot resda brez poškodovanega Marca Belinellija in na koronavirus pozitivnega trenerja Sergia Scariola, je pa zato v novem dresu prvič zaigral Tornike Shengelia, ki je bil s 14 točkami nemudoma prvi strelec moštva. A to jim pretirano ni pomagalo.

Olimpija je namreč od samega začetka krenila v obračun samozavestno in zadevala z vseh položajev. Že v 15. minuti je prišla na 15 točk naskoka, nato pa nasprotniku ni več dovolila, da bi ogrozil njeno prednost. Ko je bilo tri minute in pol pred koncem znova plus 15 za zmaje, je bilo jasno, da je tekma odločena. »To je bila verjetno naša najboljša predstava v letošnji sezoni. Že v prvem polčasu smo bili dobri v obrambi, v drugem pa še boljši. V napadu nismo silili z meti, ampak je žoga ves čas lepo krožila. Garali smo drug za drugega in lepo nas je bilo gledati. Potrdili smo, da imamo kakovost, a moramo še naprej trdo delati in ostati z nogami na tleh. Imamo priložnost, da letos naredimo nekaj odmevnega. Moramo jo izkoristiti,« pravi Jurica Golemac.

Nagrada za trdo delo

Da so premagali po imenih zagotovo najmočnejše moštvo evropskega pokala in prvega favorita za končno zmago, je razveselilo tudi Jako Blažiča in Eda Murića. »Ponosen sem na ekipo. V tekmo smo krenili samozavestni in motivirani. Resnično smo si želeli te zmage in verjeli vanjo. To je nagrada za trdo delo po slabem začetku sezone. Od začetka nismo popuščali v obrambi, hkrati pa smo pomagali drug drugemu. To je pravi recept za uspeh,« je zadovoljen kapetan Jaka Blažič. »Če se držimo načrta in naših načel v igri, potem je ni ekipe, ki je ne moremo premagati. Če bomo zdravi, lahko v letošnji sezoni dosežemo marsikaj,« pa je samozavesten Edo Murić.