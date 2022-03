»Johnsonov poskus, da bi kaznoval Putina, s prosjačenjem v Abu Dabiju in Rijadu že propada« in »Johnson se je vrnil brez zavez o povečanju proizvodnje nafte« sta le dva od zgovornih britanskih časopisnih naslovov. Britanski premier Boris Johnson je hotel več nafte, predvsem savdske, pa je dobil samo podpis Mohameda bin Salmana, prestolonaslednika, ki je po vsem razen po tituli savdski vladar, k memorandumu o soglasju, po katerem naj bi državi ustanovili skupni strateški partnerski svet.

Privatni pogovori o človekovih pravicah?

Po vrnitvi z enodnevnega obiska v dveh državah premier Johnson ni hotel odgovoriti na vprašanje, ali je Savdijce prepričal, da povečajo črpanje nafte. Za dobro mero ni hotel povedati niti, kako so se gostitelji odzvali na opomin zaradi kršenja človekovih pravic, ki ga je napovedal pred obiskom. Dejal je, da bo vsebina teh pogovorov »ostala zasebna«. Jih ni bilo? Medtem ko je bil v Rijadu, so tam usmrtili tri osebe. Doma so obisk številni, od medijev do poslancev, v naprej kritizirali. In zahtevali, da ga odpove. Sploh ker so v Savdski Arabiji samo nekaj dni prej v enem dnevu usmrtili 81 ljudi, obtoženih terorizma in drugih kaznivih dejanj, kar je največ doslej v enem dnevu.

Odnosi bližnje vrste med državama in monarhijama so že dolgo kontroverzni. Savdska Arabija je 27. največja britanska trgovinska partnerica. Vrednost britanskega uvoza je lani znašala 2,85 milijarde evrov, vrednost izvoza pa dobrih 10 deset milijard evrov. Levji delež britanskega izvoza je v orožju, vključno z bombami, raketami in lovci. Savdski režim že sedmo leto zapored vodi umazano uničevalsko vojno v Jemnu, v kateri je umrlo že sto tisoč civilistov. Lani je prišlo na dan, da je Britanija v Savdsko Arabijo od začetka vojne izvozila trikrat več orožja, kot so kazali uradni podatki. Uradna številka je bila 7,9 milijarde, dejanska pa 23,7 milijarde evrov. Britanija izvozi veliko orožja tudi v Združene arabske emirate, eno od osmih preostalih držav, ki sodelujejo v vojni v Jemnu, za katero je svet že skorajda povsem izgubil zanimanje, ker traja tako dolgo.

Nadomestitev diktatorja z dikatorjem

Johnsonovega savdskega gostitelja Mohameda bin Salmana je CIA obtožila, da je leta 2018 osebno ukazal umor savdskega novinarja Džamala Hašodžija, ki je živel v ZDA. Z drogami so ga umorili na savdskem konzulatu v Istanbulu. Turški preiskovalci so ugotovili, da so njegovo telo, ki ga niso nikoli našli, razkosali. Prestolonaslednik je umor priznal, ne pa, da ga je ukazal on. Trdil je, da je bil »napaka, za katero bodo storilce kaznovali«.

V Savdski Arabiji preganjajo in zapirajo kritične intelektualce in duhovnike in borke za pravice žensk. Najstrožja kazen za homoseksualnost je usmrtitev. Vodja laburistične opozicije Keir Starmer je veliko povedal, ko je kritiziral Johnsonov obisk, rekoč, da nadomestitev enega diktatorja (Putina) z drugim (bin Salmanom) ni energetska politika.

Johnson, ki je v okviru sankcij proti Rusiji napovedal postopno ukinitev uvoza ruske nafte in plina do konca leta, je obisk v Rijadu branil, rekoč, da je Savdska Arabija največja izvoznica nafte in da je savdsko kraljestvo preveč pomembno, da bi ga ignorirali. Po njegovem je treba biti realist in »videti globalno sliko, ko gre za energetsko varnost«.

Savdska Arabija in Združeni arabski emirati so že prej zavrnili pozive ZDA k povečanju črpanja nafte, da bi nadomestili izgubo ruske nafte zaradi sankcij. Odkar je v Beli hiši Joe Biden, ki se je zaobljubil, da bo ponovno pretehtal odnose z Rijadom zaradi tamkajšnjih kršitev človekovih pravic, so se odnosi med državama ohladili. Čeprav je Johnson, ki po ruski invaziji na Ukrajino vztrajno ponavlja, da se »mora Zahod znebiti odvisnosti od ruske nafte in plina«, v toplih odnosih s savdskim diktatorjem, kaže da ni prišel (k njemu), (ga) videl, zmagal. V uri in 45 minut dolgem pogovoru ga ni prepričal, naj bolj zažene naftne črpalke.