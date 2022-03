Lahko energetska kriza reši TEŠ?

Trenutna energetska kriza ima cel kup žrtev, od industrije in gospodarstva do potrošnikov, ki plačujemo vrtoglave cene električne energije. Toda celo kriza je lahko po drugi strani za nekatere zlata jama. Zmagovalci trenutne situacije so podjetja, ki proizvajajo električno energijo in bi jo lahko ob nespremenjenih stroških na trgu prodala po neprimerno višji ceni kot v preteklosti. Ta strategija je špekulativna, toda podjetjem bi se zelo obrestovala.