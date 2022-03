Desetletje smetarskih vojn

Da sistem ravnanja z odpadki pri nas ne deluje, potrjuje trg odpadne embalaže. Pred desetletjem so ločeni zabojnik za zbiranje odpadne embalaže dobila domala vsaka vhodna vrata, nas pa so v prostem času začela zaposlovati vprašanja, kam odvreči prazen tetrapak mleka in kam jogurtov lonček. Vse to smo seveda počeli v dobri veri, da se ti odpadki v dobršni meri reciklirajo in iz njih nastajajo novi izdelki.