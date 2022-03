Ker je to kar velik podvig, predlagamo, da se od mestne hiše do BTC postavi živa veriga ljudi, ki si bodo podajali škatle z arhivskimi dokumenti. Tako bi arhiv dobil potrebno publiciteto, ki bi rešila njegov problem s prostori, saj je BTC očitno postal odlagališče za arhivske in muzejske depoje, občasno pa tudi za učence osnovnih šol, ki jih prenavljajo. Z živo verigo bi nemara lahko celo konkuriral za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov, kar bi arhivu prineslo svetovno slavo. Poskrbeli pa bi tudi za ustrezno protokolarno izpostavljenost politikov, saj bi bil predsednik organizacijskega odbora selitve Zoran Janković. Da ne bi bilo zamer med mestom in državo, pa bi mesto častnega predsednika prepustili Vasku Simonitiju.