Kljub tiralici obredla vse sosednje države

Strelski obračun, ki je maja 2020 odjeknil v središču Nove Gorice, se je preselil na sodišče. Osumljena napadalca, očeta in sina Omerja Ferarija in Riccarda Čižmića, so z mednarodno tiralico šele leto in pol po dogodku prijeli na Madžarskem, danes pa sta vsakršno krivdo zavrnila.