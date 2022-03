Svetlana Makarovič: Še zdaj, ko berem pesmi, mi poezija poje

Na Vodnikovi domačiji so minulo sredo organizirali Baladni večer s Svetlano Makarovič, literarno mojstrico, ilustratorko in šansonjerko. Nedavno sta pri Cankarjevi založbi izšli njeni dve antologijski knjigi, Baladne pravljice in Z očmi, ki vidijo drugače: Zbrane zbirke 1964–2015.