Po oblačila in obutev na izmenjevalnico namesto v trgovino

V Škofji Loki jutri pripravljajo prvo izmenjevalnico oblačil in drugih stvari za odrasle, ki jo bodo izvedli poleg otroške. Prvo izmenjevalnico stvari, namenjenih otrokom, so izvedli lansko poletje in požela je velik uspeh.