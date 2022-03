Eden večjih projektov preteklega in tekoča leta za podjetje Intera je investicija v nove poslovne prostore. To sovpada tudi z njihovo 20. obletnico, ki jo obeležujejo letos. Novi prostori bodo zajemali vse, kar so v preteklih letih pogrešali. »Veliko časa smo vložili v raziskovanje in oblikovanje optimalnih pogojev tako za resno delo, razvoj, izobraževanje, kot tudi za druženje, hobije, rekreacijo in zabavo,« pojasni direktor Peter Ladič. Poleg skrbi za prijetno delovno okolje, v Interi stavijo na zaupanje, deljenje in prevzemanje odgovornosti. Iz tega potem sledi vse. Deljenje informacij o podjetju, dobrih in manj dobrih, odkriti pogovori, ideje in predlogi od vseh zaposlenih, deljenje pohval in opozarjanje na napake, mentorstvo, deljenje in prenos znanja, pomoč v službi in pomoč pri varstvu otroka doma. Novim članicam in članom naše ekipe poskušajoo pokazati, v kakšen okolju so aktivni, kaj počnejo tudi izven delovnega časa. »Prijateljski odnosi pri nas niso samo kliše, ampak so naš glavni vir razvoja in rasti. Drug od drugega zahtevamo zelo veliko, ampak zelo veliko tudi dajemo.« V Interini ekipi so vrhunski strokovnjaki na res veliko področjih. »Zraven odličnega znanja na tehničnem, prodajnem in marketinškem delu, mimogrede izveš vse o avtodomarstvu, fotografiranju, domačem pivu in najboljšem testu za pico.«

Digitalne rešitve rešujejo naš prosti čas

»Verjamemo, da za 90 odstotkov izzivov v podjetju že obstaja primerno IT-orodje,« rad poreče Ladič. Kaj torej ostaja v 10%, kje so največje priložnosti IT danes? »Priložnosti so tudi v teh 90% rešitev. Vedno lahko stvari peljemo bolje, vedno obstaja prostor za izboljšave.« Seveda pa je tudi v teh 10% še ne razvitih orodij, ogromno potenciala. »Na ramenih nas in seveda vseh ostalih slovenskih IT podjetij, ki jih je res veliko odličnih, pa je, da te priložnosti indentificiramo, razvijemo rešitve in jih ustrezno lansiramo na trg. Vsak dan se digitalizirajo novi procesi, delovne navade se spreminjajo in digitalizacija ni več neki bavbav, ampak lepi izzivi, ki organizacijam lahko prinesejo nov zagon in razvoj.« Vedno pa je zanimivo slišati, kako pospreševalci digitalizacije le-tovključujejo v upravljanje z človeškim viri. V Interi vedno zagovarjajo pristen osebni stik. Situacija zadnjega leta nas je potisnila veliko bolj v virtualni svet, kar je v veliki meri dobro (denimo, manj poti, manj onesnaževanja, manj izgubljenega časa na poti), vendar je na srečo še veliko primerov, ko so sestanek v živo, neformalna beseda in nasmeh izven kamere računalnika še vedno ključni pri vzpostavljanju in ohranjanju dobrih odnosov. »Digitalne rešitve so samo orodje, pripomočki, da nam olajšajo naloge in nam s tem ostane več prostega časa, vendar so vsa orodja odvisna od ljudi in naših odločitev. Na nas je koliko jih uporabljamo in kdaj.«

Intera je na področju hibridnega dela že »staroselec«, saj ga prakticirajo že 10 let. »Vemo, da se lahko zanesemo na sodelavce, ne glede na to, kje se nahajajo in kdaj. Prav tako spoštujemo ritme.« Nekomu bolj odgovarja delo zgodaj zjutraj, nekomu ponoči. Drži pa, da je za rast ekipe potreben osebni stik, veliko neformalnih pogovorov, iger namiznega tenisa ali nogometa, tudi taroka, teka in kuharskih raziskovanj, kar pa ne gre na daljavo. Zato imamo pravila, kdaj smo vsi v pisarnah. Tako krepimo odnose.