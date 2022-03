No, pasati pihajo vse leto v tej smeri, pri nas pa ne piha vsak dan južni veter iz severne Afrike, da bi nam nosil puščavski pesek pred vrata. Tokrat ga je bilo največ na območju Španije (menda naj bi že več deset let ne bilo tako obilne »porcije«) in zahodnih ter osrednjih Alp, naši kraji so bili bolj na robu glavnega koridorja. Očitno je to v nas – ko zaznamo nekaj nenavadnega ali neki pojav, ki je bolj redek (čeprav nam saharski pesek vetrovi prinesejo vsako leto, ne pa prav pogosto), takoj vzniknejo teorije o nečem slabem, strupenem, škodljivem. Na srečo saharski pesek ni nič bolj škodljiv kot prah, ki ga včasih močan veter pri nas dviga s tal. Lahko nas malo posili h kašlju, ga začutimo v očeh – seveda je to moteč občutek, a kemično ni škodljiv. Ker tokrat ni bilo padavin, je večina tega peska ostala višje v ozračju, pri tleh nismo zaznali povišanih koncentracij trdnih delcev. Če bi deževalo, bi pa imeli umazane avtomobile, kakšna zelenjava, ki trenutno raste na vrtu, bi bila tudi umazana, to pa bi bilo tudi vse. Pa sneg v gorah ne bi bil več bel, kolikor je stara snežna odeja zaradi onesnaženega zraka sploh še lahko povsem bela. Mnogo neugodnejši je vulkanski pepel, delci so precej robatih oblik, ostrih robov, zato nas bolj motijo, če nam pridejo v oči, pa v pljuča, precej lahko ovirajo tudi letalski promet. A običajno jih dlje od vulkanskega izbruha zanese le v višjih slojih ozračja.

Tako vidimo, kako pomembni so za nekatere dele sveta transporti aerosolov v zraku. Ni vse samo slabo, verjetno je moteče predvsem za naše, vse bolj sterilno udobje. Moj nono je rekel, da mora vsak kmet na leto pojesti pest (ali krožnik, ne vem natančno) zemlje. Seveda ga ni pojedel na začetku leta za večerjo, ampak v tako majhnih količinah, nehote, da sploh vedel ni. Tudi saharski pesek ne zasuje amazonskega pragozda, najbrž ga skoraj ne bi mogli videti.