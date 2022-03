Tako so na primer prvo zabeleženo delavsko stavko v ZDA izvedli tiskarji v zvezni državi Filadelfiji leta 1786, v Vzhodni Angliji pa so leta 1816 izbruhnili nemiri zaradi hrane; delavci so zahtevali minimalno plačo in določitev maksimalnih cen hrane. (Karl Marx se je rodil 1818). Prav tako v Filadelfiji je 1835 izbruhnila stavka mizarjev, kiparjev in delavcev v kamnolomih, ki je bila del »deset-urnega gibanja«. V Avstraliji so delavci v kamnolomih in gradbinci v Melbournu leta 1856 prvi dosegli osemurni delavnik brez znižanja plač. Leta 1866 je bila v ZDA ustanovljena prva sindikalna zveza – National Labor Union. Tudi v naših krajih so ljubljanski grafični delavci že leta 1867 ustanovili izobraževalno društvo, v Lešah pri Prevaljah pa so se 1886 uprli rudarji ter dosegli osemurni delavnik in zvišanje mezd.

Zakaj omenjamo te letnice? Da bi pokazali, da je sindikalno gibanje v osnovi povezano z bojem za pravice delavcev in s tem tudi za univerzalne človekove pravice. Prav tako je sindikalno gibanje bistveno pripomoglo k razvoju tako imenovane socialne države. Delavci so se vselej borili proti krivicam, ki so se dogajale tako v kapitalizmu kot tudi v komunizmu. Nenazadnje je Lech Walensa leta 1980 na Poljskem ustanovil neodvisni sindikat Solidarnost, ki je pomembno prispeval k zrušenju osovraženega komunističnega režima.

Sindikalno gibanje v osnovi ni ideološko; ni niti za niti proti kapitalizmu, socializmu ali komunizmu, temveč je gibanje proti krivicam in za pravice delavcev, s tem pa tudi širše družbene skupnosti. Danes je sindikalno gibanje spet aktualno, kajti krivice se znova poglabljajo. A ni dovolj, da sindikat samo brani že uveljavljene pravice, prizadevati si mora tudi za sistemske spremembe v smeri vključujoče in solidarne družbe. Tako je danes pomemben boj proti prekarizaciji dela (negotove in nezavarovane oblike dela), ki vse bolj postaja podobno mezdnemu delu v 19. stoletju. Prav tako se mora sindikat postaviti v prve vrste prizadevanj za krajši delovni čas (36, 32, 30-urni ali štiridnevni delovni teden), za univerzalni temeljni dohodek itd.

Za stavko, ki je najvišja oblika sindikalnega boja, se nikomur ni treba opravičevati. To je ustavna in moralna pravica. In dolžnost, da si skupaj izborimo boljši svet.

Rok Kralj, Kamnik