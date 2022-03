Ne strinjam se z verskim programom na RTV SLO in Radiu. Slovenska RKC je ločena od države, torej od Republike Slovenije. Slovenska RKC ima svoja glasila, svojo TV, naj tam opravlja svoje versko poslanstvo. Zakaj moramo sofinancirati prenose maš in neke verske oddaje s sladkobno z voditeljico vsi, verni in neverni, zlasti ateisti, pa tisti, ki smo zgroženi nad početjem slovenske RKC. V preteklosti in sedanjosti! Opravičila pa od nikoder!

Šele zvečer prižgem televizor, in glej ga zlomka, zvečer ne bo več oddaj, ki me zanimajo. Trenutni vodstveni biseri slovenske televizije ste se odločili in črtali ves intelektualni del programa. Zakaj, o tem ni treba veliko razglabljati. Vaša dejanja in odločitve govorijo sama zase. Pa zdaj od mene najbrž pričakujete plačilo za nekaj, česar ni več! Bi vi, trenutni biseri, tudi v trgovini, ko bi plačali ves svoj nakup, ostali mirni, ko bi vam blagajničarka del nakupljenega mirno odvzela in spravila pod pult? Se ne bi uprli? Protestirali? Zahtevali plačano blago nazaj?

Je televizija vaša? Ni! Je naša, vseh nas, ki prebivamo v RS in plačujemo zanjo RTV naročnino. Da gledamo, kar nas zanima. Da imamo na razpolago kar najširši razpon oddaj. Da smo obveščeni o dogodkih doma in po svetu korektno, na visoki intelektualni ravni in da vodijo oddaje razgledani ljudje s karizmo. S potrebnim strokovnim znanjem in človeško širino, s kulturnim vedenjem in govorjenjem. Treba je še enkrat in na glas zapisati: vi, trenutni biseri vodilni, vi, tukaj in zdaj, v stavbi RTV Slovenija v Ljubljani, v prvih mesecih leta 2022, ukinjate intelekt slovenske televizije. Obglavljate RTV SLO. Tega vam ne bomo dovolili! Še vsaka uzurpacija česarkoli se je vedno v zgodovini končala tragično za uzurpatorje. Pa se bo tudi vaša.

Vesna Arhar Štih, Ljubljana