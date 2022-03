Ukrajinski predsednik je bil tega obiska seveda vesel – kdo ne bi bil, ko te sredi bomb in raket, ki ti uničujejo državo, obiščejo trije premierji in ti v imenu demokratične Evrope, čeprav brez formalnega mandata, povedo, da si heroj, da te vsa celina in veči del sveta občudujejo kot Davida proti Golijatu ter branitelja civilizacije in evropskih vrednot in obljubijo, da si bodo prizadevali, da se skupnost in narod, ki ju vodiš, pridružita čim prej veliki in razviti evropski družini – toda ali so ti »Sveti trije Kralji« Zelenskemu olajšali muke, so mu kaj koristnega svetovali, kako naj se sporazume s Putinom najprej o prekinitvi ognja, nato še o daljšem miru? Dvomim. Prej, kolikor je bilo razumeti, so ga spodbujali k nadaljevanju odpora oz. boja, pa so mu še obljubili nove pošiljke orožja.

Spominjam se evropske trojke iz časa našega osamosvajanja, ki jo je vodil italijanski zunanji minister Gianni De Michelis. Prišla je v Ljubljano, ko nas je JLA že napadala, a nihče ni poročal, da bi nas bodrila k vztrajanju pri obrambi zoper agresijo, in nato je šla še v Beograd, da bi tudi zvezno vlado nagovorila k čimprejšnjim mirovnim pogajanjem. Janša pravi, da je bil tokratni obisk v Kijevu dogovorjen in usklajen s predsednikom Evropskega sveta Charles Michelom in predsednico Evropske komisije, Ursulo Von del Leyen. Ni razloga, da mu ne bi verjeli, toda razlika med vlogo EU pred 31 leti in danes je očitna, kar po mojem ni dobro. Bilo bi kaj s tega obiska, ko bi se današnja trojka najavila še v Moskvo!

Ukrajina potrebuje čim prej prekinitev sovražnosti, varne humanitarne koridorje, nato resna pogajanja o svojem statusu in o ostalih ruskih zahtevah. Potrebuje, prej kot orožje, nasvete, kako do tega priti. Resda Putin, potisnjen v kot zavoljo izolacije s strani večjega dela svetovne skupnosti, sankcij EU in ZDA, obsodbe generalne skupščine OZN in nazadnje še izključitve Rusije iz Sveta Evrope, na zahodu ne zaupa več nikomur, grozi mu celo, ko ne bo več varno obdan s kremeljskim obzidjem, pot Haag, ki si jo zasluži; a treba bo vendarle poiskati in najti, po večkratni uporabi palice, tudi nekaj korenčkov. Imenitno bi bilo, ko bi mu ga prinesel kar v Moskvo papež Frančišek, ob obisku recimo patriarhu Kirilu. Potrebujemo najprej premirje – je v eni od najboljših TV analiz nastalih razmer dejal naš nekdanji predsednik republike in vrhunski diplomat, dr. Danilo Türk – nato širša mednarodna pogajanja o novi varnostni arhitekturi v Evropi, ki bo morala biti vzdržna. Prejšnja, tudi zavoljo ameriške politike širitve Nata, ni bila. Konceptualno se to da narediti – trajna nevtralnost nekaterih držav, recimo – je še dejal Turk, vprašanje je le, ali obstaja politična volja in politično ravnotežje, ki mora nositi tako arhitekturo. Odgovor je v rokah in predvsem glavah tako Putina kot voditeljev zahodnega sveta.

Aurelio Juri, Koper