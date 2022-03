Zanimanje za posel so že izrazili francoski EDF, južnokorejski KHNP ter ameriški Westinghouse. Medtem je država lani s spremembo zakonodaje dostop do projekta zaradi varnostnih razlogov praktično onemogočila kitajskim in ruskim izvajalcem. S tem je sprožila velik diplomatski spor z Moskvo, a je bila odločitev pravilna, je dejal Fiala. »Danes si nihče ne zna predstavljati, da bi lahko v projekt sprejeli Rusijo«, je dejal.

Češka načrtuje začetek gradnje novega bloka jedrske elektrarne leta 2029, proizvodnja pa bi lahko stekla leta 2036. Stroški gradnje so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa ocenjeni na najmanj šest milijard evrov.

Češko nacionalni energetski koncern CEZ upravlja tako z jedrsko elektrarno v Dukovanyju kot z jedrsko elektrarno Temelin na jugu. Predsednik družbe Daniel Benes je pojasnil, da v prvi fazi ponudbe pričakujejo do konca novembra, pogodbo pa bi lahko podpisali leta 2024.

Vlada v Pragi želi delež jedrske energije v celotni proizvodnji elektrike v državi do leta 2040 dvigniti s približno tretjine na več kot polovico. Tudi zato je bila Češka med članicami EU, ki so si močno prizadevale za opredelitev jedrske energije kot zelene naložbe v okviru taksonomije - sistema označevanja trajnostnih naložb, ki je pomemben vodnik za vlagatelje.