ZN so za pomoč najranljivejšim v Jemnu skušali zbrati 4,27 milijarde dolarjev oz. 3,87 milijarde evrov, vendar so zbrali le 1,17 milijarde evrov, pri čemer nekateri glavni donatorji, na katere so upali, niso priskočili na pomoč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»36 donatorjev je obljubilo 1,17 milijarde evrov za humanitarni odziv,« je ob zaključku konference v Ženevi dejal generalni podsekretar za humanitarne zadeve in koordinator za nujno pomoč ZN Martin Griffiths. »Vendar si ne delajmo iluzij, upali smo na več. Razočarani smo, da nam od nekaterih še ni uspelo pridobiti obljubljenih sredstev,« je dodal.

Na konferenci je finančno pomoč ponudila tudi EU. Evropska komisija tako namerava zagotoviti 154 milijonov evrov v letu 2022. Od tega bo 135 milijonov humanitarne pomoči zagotovljene življenjsko pomembne pomoči, kot so hrana, voda, zatočišče, zdravje ter humanitarna zaščita za razseljene in ranljive ljudi, ki jih je prizadela vojna. EU in njene države članice pa so skupaj obljubile več kot 371 milijonov evrov, je sporočila EK. Ker zbrana sredstva na konferenci niso bila zadostna, so organizatorji primorani razmislili o drugi konferenci, ki bi bila organizirana pozneje letos.

Najhujša humanitarna katastrofa na svetu

Komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je dejal, da je v zadnjem letu konflikt v Jemnu postal še bolj nasilen kot prej. »Nič ne more opravičiti napadov na civiliste. Vse strani v konfliktu pozivam, naj zaščitijo civiliste in humanitarnim delavcem omogočijo dostop do ljudi v stiski,« je dodal.

Po mnenju ZN se v Jemnu zaradi vojne dogaja najhujša humanitarna katastrofa na svetu, generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je opozoril, da je ne sme zasenčiti ukrajinska kriza. Ruska vojna v Ukrajini bo verjetno imela drastične posledice za Jemen, saj je ta država skoraj v celoti odvisna od uvoza hrane. Približno tretjina zalog pšenice prihaja iz Ukrajine.

Jemen od leta 2014 pretresa uničujoča vojna, v kateri se uporniški Hutiji, ki jih podpira Iran, borijo proti mednarodno priznani vladi, ki jo podpira vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije. V vojni je bilo ubitih več sto tisoč ljudi, na milijone pa je razseljenih.