Ker koronavirus nima več tako velikega vpliva na zdravje kot v preteklosti, zdravstveni sistem pa ni več tako obremenjen, je vlada v sodelovanju z epidemiologi sprejela nove protikoronske ukrepe, je sporočil Andrej Plenković. Novi ukrepi bodo začeli veljati že v petek.

Največje dovoljeno število ljudi na javnih dogodkih bo 200 namesto dosedanjih 100. Če bodo vsi udeleženci imeli evropsko digitalno covidno potrdilo, omejitev ne bo več, je pojasnil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Dodal je, da so povečali tudi največje dovoljeno število ljudi na dogodkih v zaprtih prostorih, in sicer s 50 na 100 oziroma brez omejitev, če imajo udeleženci digitalno covidno potrdilo.

Vlada je odpravila tudi obveznost covidnih potrdil za amaterske kulturno-umetniške predstave, sejme in druge gospodarske in turistične prireditve. Prav tako so ukinili vse protikoronske ukrepe, povezane z delom tržnic, pogrebi, porokami in otroškimi igrišči.Vlada načrtuje tudi odpravo ukrepa samoizolacije za predšolske otroke, razen v primeru družinskega stika, ter ukinitev rutinskega samotestiranja učencev enkrat na teden, razen kadar ima kdo v razredu pozitiven test. Sprostili bodo tudi ukrepe, povezane z organizacijo športnih tekmovanj, kino projekcij in razstav.

Uporaba mask v zaprtih javnih prostorih in v javnem prevozu ostaja, Hrvaška pa za prestop meje še vedno zahteva tudi evropsko digitalno covidno potrdilo oziroma potrdilo o prebolelosti ali negativen test na novi koronavirus.

Na Hrvaškem je bilo z vsaj enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 70,6 odstotka prebivalstva, z dvema odmerkoma pa 65,64 odstotka. V zadnjih 24 urah so sicer zabeležili 2032 novih primerov okužb.