Rast cen energije je k februarski letni inflaciji v območju z evrom prispevala 3,12 odstotne točke, cene storitev so ji pridale 1,04 odstotne točke, višje cene hrane, alkohola in tobaka 0,9 odstotne točke, višje cene neenergetskih industrijskih dobrin pa 0,81 odstotne točke.

Najnižjo letno stopnjo so imele februarja Malta in Francija (4,2 odstotka) ter Portugalska, Finska in Švedska (4,4 odstotka).

Najvišjo pa so zabeležili v Litvi (14 odstotkov), Estoniji (11,6 odstotka) in na Češkem (10 odstotkov).

V primerjavi z januarjem je inflacija padla v dveh in narasla v 25 državah.

V Sloveniji je bila letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, februarja sedemodstotna, mesečna pa je bila 1,1-odstotna.