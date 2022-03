Koridorji naj bi bili vzpostavljeni od Harkova na vzhodu Ukrajine do mesta Vovčansk na meji z Rusijo ter od mest Borodjanka in Ševčenkov v bližini Kijeva do Žitomira in predmestja Brovari na obrobju ukrajinske prestolnice.

Poleg tega naj bi humanitarni koridor vzpostavili tudi iz obleganega pristaniškega mesta Mariupolj, kjer so razmere še posebej slabe, iz Zaporožja pa naj bi tja poslali tudi cisterno z gorivom, je Vereščukova še dodala v video sporočilu.

Po besedah tamkajšnjega župana Vadima Bojčenka sicer prebivalci Mariupolja mesto zapuščajo s svojimi avtomobili. V zadnjih dveh dneh je mesto zapustilo približno 6500 avtomobilov, vendar prekinitve ognja ni bilo, zato so morali civilisti oditi med obstreljevanjem, je dejal Bojčenko.

Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da humanitarni koridor v državi v sredo ni deloval, in da ruska vojska ni prenehala z obstreljevanjem. Zelenski je povedal, da so v 24 urah evakuirali več kot 6000 prebivalcev Mariupolja, od tega 2000 otrok.

Ukrajinska stran je sicer pripravljena na evakuacijo, vendar ljudi ne bo izpostavila obstreljevanju na ulicah, je dodal Zelenski. Tiste, ki bi lahko dosegli mesto Berdjansk, ki je od Mariupolja oddaljeno približno 70 kilometrov jugozahodno, naj bi odpeljali naprej v Zaporožje.

Hrano in zdravila naj bi ob tem prejelo še pet drugih mest, med njimi tudi Hostomel v bližini Kijeva. Dosedanji načrtovani poskusi evakuacije so sicer večkrat propadli, tako ruska kot ukrajinska stran pa za neuspešne evakuacije še vedno obtožujeta druga drugo.